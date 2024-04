Fare marketing studiando strategie mirate

Roma, 2 apr. (askanews) - Migliorare il fatturato. Questa la richiesta di chi si rivolge a Monero Berneschi, Ceo di Comunica, un'agenzia di marketing che ha sede a Cesena: "Un'esigenza legittima -spiega Berneschi- che non ci spaventa. Il nostro lavoro vuole andare in quella direzione, tanto che siamo i primi a metterci in discussione. Se non si raggiungono i risultati concordati, garantiamo di restituire in parte quanto a noi versato. Riteniamo che sia un gesto responsabile che dà l'idea di essere protagonisti dell'investimento che l'imprenditore ha deciso di attuare. Vogliamo essere partner a tutti gli effetti e crescere insieme. Un atteggiamento che viene valutato positivamente e ampiamente apprezzato".

Un lavoro sartoriale quello proposto da Comunica: "Offriamo -spiega Berneschi- professionalità, empatia e disponibilità. Ma anche un progetto studiato appositamente per il cliente. Quando veniamo contattati, eseguiamo un'analisi approfondita per capire quali siano le migliori strategie da attuare. Il primo atto che compiamo è un'intervista accurata in cui comprendiamo le esigenze di chi si rivolge a noi. Quindi, dopo aver fatto alcune verifiche, redigiamo un report strategico con una serie di ipotesi e di proposte. Ma non ci fermiamo qui: analizziamo anche i numeri dell'azienda che stiamo valutando per avere la certezza che quello che proponiamo, nel campo del marketing, sia poi economicamente sostenibile".

Alla fine, una volta entrati in sintonia, arrivano le soddisfazioni: "Che sono tali -sottolinea Berneschi- non solo misurando la crescita del fatturato. Noi riteniamo di aver lavorato nel modo giusto, anche e soprattutto, se le competenze dell'azienda sono, con il nostro contributo, cresciute. A conferma del fatto che Comunica non è una semplice agenzia di marketing ma un vero e proprio partner che si pone al fianco del cliente per accompagnarlo verso un miglioramento complessivo delle proprie prestazioni. Ed è evidente che, per raggiungere quei risultati, sia necessario un aggiornamento costante. Stare al passo con i tempi è in questo senso uno degli aspetti fondamentali della nostra attività".

L'innovazione tecnologica ha del resto imposto nuove modalità di lavoro: "Nel futuro -spiega Berneschi- ci piacerebbe collaborare sempre più con aziende B2B, ma pensiamo anche che l'aspetto umano o, per meglio dire, i rapporti umani abbiano comunque una valenza importante. La cosiddetta lead generation aiuta molto nel reperire i contatti ma i lead che ne nascono devono essere poi convertiti. Ecco penso che, in tal senso, il ruolo del venditore abbia, ancora oggi, una funzione decisiva perché i clienti potenziali diventino poi reali. Ne sono convinto e i risultati che stiamo ottenendo, quattro anni dopo la nascita di Comunica, ne danno ampia conferma".

Comunica, in poco meno di quattro anni, è passata da 0 a quasi 1 milione di fatturato, da 3 a 12 collaboratori dei quali la maggior parte under 30. Tutto questo grazie a un metodo di lavoro oserei dire scientifico che permette ai nostri clienti di ottenere importanti risultati anche in tempi molto brevi; In soli tre mesi -conclude Berneschi. sviluppiamo un sistema digitale innovativo che rivoluziona il modo in cui l' azienda acquisisce nuovi clienti. Questo sistema automatizza il processo di acquisizione, creando un database completo con nomi, numeri di telefono, email e altre informazioni dettagliate sui potenziali clienti. Questo non solo trasforma i semplici interessati in clienti paganti, ma facilita enormemente il lavoro dei venditori. E come se si avesse a disposizione uno strumento che non solo cattura l'attenzione dei potenziali clienti, ma li trasforma in vere opportunità di business, il tutto con un processo automatico e senza stress che lavora per l'imprenditore 7 su 7, h24".