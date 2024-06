Europee in Olanda, Wilders: da exit poll miglior risultato di sempre

L'Aia, 7 giu. (askanews) - "Siamo orgogliosi dei risultati dell'ultimo anno: abbiamo vinto le elezioni politiche di sei mesi fa, faremo presto parte del governo olandese e abbiano ottenuto il miglior risultato di sempre alle europee", Così Geert Wilders, leader dell'ultadestra olandese, ha celebrato gli exit poll delle elezioni europee in Olanda, primo paese dei 27 a votare, secondo cui c'è stata una crescita del suo partito della Libertà verso il primo posto.

Di fatto, il Pvv migliora il risultato precedente, dato che alle scorse europee aveva ottenuto un seggio, perso poi dopo il passaggio a un altro partito del suo eurodeputato: ne avrebbe sette sui 31 spettanti all'Olanda, uno in meno della coalizione Socialisti-Verdi dell'ex vicepresidente dell'Ue Frans Timmermans che - contrariamente ai sondaggi precedenti - si sarebbe imposta come prima forza (con un seggio in meno rispetto alle scorse europee) ribaltando anche il risultato delle politiche.