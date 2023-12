Edilizia, Eumetra: italiani sensibili a tematica sostenibilità

Roma, 15 dic. (askanews) - Otto italiani su dieci si dimostrano, oggi, particolarmente consapevoli e sensibili alle tematiche di sostenibilità a partire dall'ambiente costruito. Questo è quanto emerge con chiarezza dalla ricerca demoscopica "Edifici sostenibili: la percezione degli italiani", commissionata da GBC Italia, condotta da Eumetra e i cui risultati sono stati presentati oggi dal Professor Renato Mannheimer.

"Primario dato che connota l'attuale scenario italiano è il riconoscimento del ruolo attivo attribuito all'edilizia rispetto alla sostenibilità ambientale e nel contingentare l'impatto dell'uomo sull'ambiente" - evidenzia il Professor Renato Mannheimer - "Un'evidenza condivisa da oltre il 78% degli intervistati. Il 66% dei cittadini italiani coinvolti nell'indagine, inoltre, ritiene necessario sostenere interventi mirati ad efficientare il proprio immobile, esprimendo una convinta posizione a guardare con concretezza ai temi del vivere sostenibile. Per farlo, ben l'89% gradirebbe aver a disposizione una guida e indicazioni chiare per procedere in questa direzione, in adeguamento anche alle normative europee; così come ampia è la condivisione nel ritenere necessaria l'azione svolta da un soggetto indipendente nel certificare la qualità del lavoro svolto".