Ecco il nuovo aereo delle Frecce Tricolori firmato Pininfarina

Roma, 13 set. (askanews) - Le Frecce Tricolori, eccellenza dell'Aeronautica Militare riconosciuta a livello internazionale, si doteranno del velivolo M-346, gioiello dell'industria italiana firmato Leonardo, adattato alle esigenze specifiche della Pattuglia Acrobatica Nazionale. La livrea è stata ideata dai designer di Pininfarina, altro ambasciatore dell'eccellenza italiana, ed è stata presentata durante una cerimonia per il rientro delle Frecce Tricolori dal loro "North America Tour 2024", alla presenza del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, del Ministro della Difesa Guido Crosetto, del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Gen.SA Luca Goretti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Amm. Giuseppe Cavo Dragone, e di numerose altre istituzioni. L'evento si è svolto presso l'aeroporto militare di Istrana, sede del 51esimo Stormo Caccia "Ferruccio Serafini".

La livrea, "Design by Pininfarina", esalta la bellezza e la fluidità del volo delle Frecce Tricolori. Il risultato è un disegno visibile su tre dimensioni, per garantire che, durante le evoluzioni dei velivoli, ci sia sempre un elemento grafico riconoscibile in grado di trasmettere al pubblico una sensazione di velocità e dinamismo. La sinergia tra Pininfarina e le Frecce Tricolori, pattuglia acrobatica inserita nel Guinness World Records nel 2022, è un omaggio all'eccellenza italiana.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare Gen.SA Luca Goretti, ha dichiarato: "Ci sono figure che fanno parte della storia delle Frecce Tricolori, sicuramente quelle rimarranno, ma sono sicuro che un velivolo ad alte prestazioni come questo con due motori renderà ancora più piacevole la fantasia italiana nel disegnare in cielo figure nuove, per far piacere alla gente, questo è il nostro motto".