È morto a Firenze il giornalista e vignettista Sergio Staino, "papà" di Bobo

Firenze, 21 ott. (askanews) - È morto sabato 21 ottobre 2023, in ospedale a Firenze dov'era ricoverato, all'età di 83 anni, il giornalista e vignettista Sergio Staino, il "papà" di Bobo, il suo alter ego a matita e tempera, nato alla fine degli anni Settanta, personaggio satirico e irriverente, attento osservatore di una sinistra un po' autolesionista che con la moglie Bibi e i figli Ilaria e Michele ha accompagnato le fortune e le sventure della politica italiana degli ultimi 40 anni. Era il protagonista di strisce e vignette pubblicate inizialmente sul settimanale Linus e poi su tante altre pubblicazioni e quotidiani italiani.

Staino, originario di Piancastagnaio, nel Senese, era ammalato da tempo ma negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate tanto da richiedere un ricovero in ospedale a Firenze, rivelatosi purtroppo inutile.

Il giornalista si era laureato in Architettura e aveva insegnato Educazione tecnica in vari licei. Bobo comparve per la prima vola nel 1979 su Linus e, da allora, Staino s'impose come uno dei maggiori autori di satira, ma sempre in punta di fioretto, attraverso i maggiori quotidiani nazionali. Aveva anche collaborato col mondo della tv e del cinema. La sua esperienza professionale e di passione politica principale resta quella all'Unità, di cui fu anche direttore tra il 2016 e il 2017.

