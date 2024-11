Deliveroo al fianco della CRI, donati più di un milione di pasti

Roma, 18 nov. (askanews) - Tutto è nato da una mission comune: garantire un pasto a chi ne ha più bisogno. A quattro anni dall'inizio della collaborazione, Deliveroo Italy e la Croce Rossa Italiana continuano a raccogliere grandi risultati: grazie, infatti, alla generosità dei clienti di Deliveroo e alle donazioni dirette della piattaforma, sono stati donati oltre 1 milione di pasti alle persone bisognose. Il progetto ha affiancato la CRI in alcuni progetti finalizzati al contrasto della povertà alimentare, al supporto alle persone e alle famiglie più in difficoltà. La partnership ha visto la partecipazione attiva dei dipendenti di Deliveroo, impegnati in questi giorni nel confezionamento di pacchi di alimenti e di beni di prima necessità che i Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana destineranno alle famiglie bisognose.

Luciano Calamaro, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana, ha dichiarato: "Il Covid ci ha insegnato tante cose; ha portato povertà, licenziamenti, mutando l'assetto sociale. Sotto un altro punto di vista, però, ha sviluppato il sentimento di solidarietà e Deliveroo è un esempio vivente di ciò. Da quattro anni collabora con noi, con un aiuto per le famiglie indigenti sostanziale e soprattutto con un impegno a 360° che prevede, per esempio, l'istruzione sul primo soccorso per i rider. Questa partnership dimostra effettivamente quanto la solidarietà possa dare aiuto ai vulnerabili ed alla società intera".

Alla base della collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e Deliveroo c'è un sistema di donazione innovativo sviluppato dalla piattaforma di delivery che permette di arrotondare l'importo degli ordini e donare la differenza direttamente alla CRI.

"Abbiamo avviato una grande partnership con la Croce Rossa nel 2020" - afferma Gian Luca Petrillo, Direttore Relazioni Esterne Deliveroo Italia- Si tratta di una collaborazione che è cresciuta con il tempo, con l'introduzione di una tecnologia innovativa che permette ai nostri consumatori di fare tante micro donazioni. In questo modo tanti piccoli contributi hanno permesso di raccogliere cifre importanti, alle quali anche noi come azienda abbiamo aggiunto la nostra donazione. Nel complesso siamo riusciti a raccogliere e donare oltre un milione di pasti alle persone bisognose".

Inoltre, accanto a questa partnership si sono svolti su base territoriale i corsi di primo soccorso per i rider che, su base volontaria, hanno acquisito competenze specifiche per la loro sicurezza e per poter essere parte attiva, in caso di bisogno.