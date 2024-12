Crosetto a Madrid per riunione Difesa 5+5: "Mediterraneo cruciale"

Roma, 12 dic. (askanews) - Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha partecipato a Madrid alla riunione ministeriale Difesa 5+5, iniziativa a cui prendono parte i Paesi del Mediterraneo Occidentale: Algeria, Libia, Mauritania, Marocco, Tunisia, Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna.

"Nel 2024 l'Italia ha messo il Mediterraneo al centro della sua strategia di cooperazione e di sviluppo", ha detto il ministro Crosetto. "E lo abbiamo fatto anche attraverso un forte impegno nell'iniziativa "5+5". Come Italia abbiamo conseguito il primato nel numero di attività svolte proprio all'interno di questa iniziativa. Anche grazie a questo l'Italia ha consolidato il suo ruolo di ponte tra le sponde Nord e Sud del Mediterraneo. Una iniziativa, il 5+5, che però vogliamo e deve essere considerata anche nel più ampio quadro del "Piano Mattei". Con questo Piano - ha aggiunto Crosetto - l'Italia vuole lavorare insieme a tutti i Paesi africani interessati per costruire un futuro più sicuro e prospero per tutti. Il "Piano Mattei" si propone di creare innovative sinergie per affrontare le sfide comuni e sfruttare opportunità condivise. Solo così l'Italia e la Ue, che supporta con forza il Piano Mattei, possono contribuire a un Mediterraneo e a un'Africa sempre più integrati e sviluppati. Guardando al 2025, l'obiettivo è quello di intensificare ancora di più le nostre attività. Vogliamo rafforzare la partnership strategica orientata allo sviluppo sostenibile e condiviso. E vogliamo puntare su energia, innovazione tecnologica e cooperazione economica".

A margine dell'Iniziativa, il Ministro Crosetto ha incontrato il suo omologo tunisino Khaled Shili per una bilaterale: "Italia e Tunisia sono due Paesi uniti da solidi legami di amicizia e da storie, culture e civiltà millenarie. Esprimo grande soddisfazione per l'alto livello di collaborazione tra le nostre Forze Armate. E' evidente la condivisa volontà di esplorare nuovi ambiti per la sicurezza comune e il contributo alla stabilità del Mediterraneo, con iniziative in campo addestrativo e di cooperazione industriale. La Tunisia è attore importante per la stabilità internazionale. Un paese strategico per Europa e Italia" ha detto il Ministro Crosetto.