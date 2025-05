Conte: Governo sostiene Israele, non lo faccia a nome degli italiani

Roma, 28 mag. (askanews) - "Sono veramente rimasto disorientato dall'informativa del ministro Tajani, in un contesto in cui ormai sono 19 mesi di sterminio sistematico, quindi un vero e proprio genocidio: sembrava di assistere al ministro della cooperazione che cercava un po di giustificare le varie iniziative - perlopiù infruttuose - che si stanno facendo dal nostro governo per la popolazione affamata, per la popolazione che viene trucidata e martoriata". Lo ha detto a proposito della vicenda di Gaza il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione del volume "Contro le due destre" nella sala Capitolare del Senato nell'ex convento della Minerva.

"A Gaza - ha sottolineato l'ex premier - non c'è la carestia, non c'è un'inondazione, una calamità naturale, c'è un governo criminale che sta producendo tutto questo. Ma è possibile che ancora oggi questo nostro governo non riesce a produrre una parola di condanna per quanto riguarda i crimini del governo Netanyahu? Cioè è possibile che ancora oggi lo ritengano loro amico e sodale? Hanno capito che non è amico e sodale di tutti i cittadini onesti italiani che hanno un senso di dignità e un senso di umanità?".

"Ancora oggi - ha proseguito Conte - continuano a ragionare in termini politici e non lo vogliono isolare e allora lo incoraggiamo ad andare avanti. Non vogliono il totale embargo delle armi? E allora lo sosteniamo. Non vogliono sanzioni economiche e finanziarie? Continuate a sostenerlo. Non volete assolutamente interrompere l'accordo Unione europea-Israele? Continuate a sostenerlo, il vostro amico Netanyahu. Volete adesso lasciare rinnovare il memorandum sulla cooperazione militare? Continuate a sostenerlo. Ma fatelo a nome vostro, non del popolo italiano e non venite più a fare un minuto di silenzio. Io sono fortunato perché sono arrivato un po in ritardo e mi sono sottratto a questo gesto di profonda ipocrisia", ha concluso il presidente del M5S.