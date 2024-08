Chi è Tim Walz, candidato vicepresidente di Kamala Harris

Roma, 6 ago. (askanews) - Kamala Harris ha scelto: sarà Tim Walz il compagno di corsa per le elezioni di novembre. Il suo nome circolava da alcuni giorni ma il governatore del Minnesota ha visto le sue chance crescere dopo un'intervista virale in cui ha deriso i repubblicani trumpiani come weird, "strani" .

Walz è visto da molti come una scelta più sicura per Harris come vicepresidente, grazie alla sua solida reputazione di liberal moderato. Governa uno Stato del Midwest che Trump avrebbe intenzione di conquistare. Nato e cresciuto in una cittadina del Nebraska, è stato a lungo insegnante di geografia all'estero e in patria ma anche coach della squadra di football americano del liceo. Nel 1999 fu consigliere scolastico per la prima associazione che riuniva studenti gay ed etero; e infatti oggi la comunità LGBTQ+ festeggia. Ma è stato anche parte della Guardia nazionale per 24 anni. Insomma sa come parlare a tanta gente diversa.

Ha rappresentato il Minnesota alla Camera dal 2006, battendo vari rivali repubblicani. Nel 2018 è diventato governatore, riconfermato nel 2022. Quell'anno i democratici si sono presi entrambe le Camere dello Stato e da allora hanno varato con l'appoggio di Walz tutele per l'interruzione di gravidanza, pasti gratis a scuola, restrizioni sulle armi, legalizzazione della marijuana.

Walz è di culto luterano ed è sposato dal 1994 con sua moglie Gwen; hanno due figli.