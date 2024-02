Champions, Sarri: Sulla carta è favorito il Bayern Monaco

Formello (Rm), 13 feb. (askanews) - Torna la Champions League e sarà la Lazio la prima delle italiane rimaste in corsa a scendere in campo, mercoledì sera all'Olimpico contro il Bayern Monaco. "Se pensiamo che sia impossibile, nella nostra testa abbiamo già perso", dice l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, prima della gara d'andata degli ottavi di finale. "Sulla carta sono i favoriti, ma vedremo in campo", aggiunge. Per Ciro Immobile "sarà una partita dura ma non la stiamo vivendo con ansia, la squadra sta bene dopo brutti momenti".