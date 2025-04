Cdp: in 2024 utile cresce a 3 mld, sostegno 69 mld investimenti

Roma, 9 apr. (askanews) - Lo scenario internazionale diventa sempre più complesso segnato da sommovimenti geopolitici e tensioni nei mercati che si ripercuotono sul tessuto industriale e sulla vita dei cittadini. In questo quadro il ruolo di una banca di sviluppo come Cassa depositi e prestiti nel sostegno alle imprese e alla Pubblica amministrazione, nello sviluppo delle infrastrutture, negli investimenti strategici diventa ancora più cruciale. Cassa depositi e prestiti ha chiuso il bilancio 2024 arrivando ad impegnare 24,6 miliardi di risorse che hanno sostenuto 68,8 miliardi di investimenti.

Dario Scannapieco, Amministratore delegato Cdp,: "Cassa negli ultimi anni si è rafforzata patrimonialmente, oggi abbiamo i mezzi per poter sostenere le imprese italiane però viviamo una fase di grande incertezza in questo momento. Nell'ultimo anno abbiamo effettuato operazioni e impegnato risorse per circa 24,6 miliardi sostenendo investimenti per circa 69 miliardi. È ovvio che in un momento di incertezza quando ci sarà da sostenere le imprese, Cassa farà la sua parte. Il vantaggio è che nel perimetro di Cassa c'è anche Simest quindi lo sforzo per aprirci nuovi mercati e lo sforzo per rafforzare e finanziare il capitale circolante delle imprese un qualche cosa su cui Cassa giocherà un ruolo".

Importante sarà anche il dialogo con l'Europa, ha detto l'amministratore delegato, Dario Scannapieco, perché le sfide sono sfide europee e Cassa ha la patente per usare le risorse europee.

Dario Scannapieco, Amministratore delegato Cdp: "Noi vogliamo che nell'ambito del prossimo bilancio europeo ci sia una architettura aperta, ovvero che si faccia uso tanto della Bei quanto dei soggetti come le banche promozionali, e noi ed altre che sono presenti sul territorio e che possono veramente fungere da cinghia di trasmissione tra il budget e comunitario e la realtà economica del paese. Quindi ho incontrato di recente il commissario Serafin, ho avuto uno scambio di lettere con la von der Leyen per dire il sistema delle banche promozionali europee è una cosa che va sfruttata se dobbiamo investire e rassicurare la competitività e quindi concedeteci di avere accesso al budget comunitario per fare strumenti che combinino le garanzia comunitarie con la nostra capacità finanziaria di prestito".

Per Cassa il 2024 è stato dunque segnato da numeri in crescita che le hanno consentito di chiudere con un utile netto consolidato di 6 miliardi di euro, in aumento rispetto allo ai 5 miliardi del 2023, e un utile della Capogruppo a 3,8 miliardi (3,3 miliardi nel 2023), il più alto mai raggiunto. Cdp ha visto aumentare anche la raccolta postale a 290 miliardi in crescita del 2% e quella obbligazionaria pari a 20 miliardi con un incremento del 10%.

Giovanni Gorno Tempini, Presidente Cdp: "Il risultato di Casa è molto positivo da tutti i punti di vista da un punto di vista finanziario, gli azionisti saranno contenti perché l'utile è in aumento il dividendo è un aumento, da un punto di vista patrimoniale perché si rafforza il patrimonio di Cassa, ma devo aggiungere anche la componente dell'impatto cioè la Cassa ha dato un contributo in un anno, nel 2024, a 360° per quello che riguarda le amministrazioni pubbliche, per quello che riguarda il mondo delle aziende, sia come investimenti nel settore azionario sia come supporto al credito e da ultimo, ma non per ultimo per quello che riguarda le attività internazionali".