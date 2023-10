Milano, 19 ott. (askanews) - Un aereo cargo americano che trasporta veicoli blindati è atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che questa settimana chiederà al Congresso aiuti "senza precedenti" per Israele, che dovrebbero far parte di un massiccio pacchetto da 100 miliardi di dollari per Ucraina, Israele, Taiwan e la crisi migratoria al confine con il Messico.