Canadair, i pompieri del cielo alla Sala Stampa Estera

Roma, 16 dic. (askanews) - Salvare vite e proteggere le comunità, è la missione di Avincis: uno dei principali operatori mondiali di servizi aerei di emergenza. Servizi di elisoccorso, ambulanza aerea, antincendio aereo e trasporti d'emergenza. Avincis opera da oltre 180 basi in Spagna, Portogallo, Italia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Mozambico e Cile. A Roma, nella sede dell'Associazione della Stampa Estera è stato presentato l'evento dal titolo "Canadair, i pompieri del cielo - L'eccellenza dell'aviazione antincendio". Un momento per raccontare l'eccellenza rappresentata dalla flotta italiana di Canadair dei Vigili del Fuoco, deputata al servizio antincendio. Servizio che negli ultimi anni ha gestito proprio Avincis. Abbiamo parlato con Roberto Marcolini, Managing Director Divisione Antincendio:

"Avincis è uno dei più grandi operatori al mondo di servizi aerei d'emergenza. I servizi aerei d'emergenza sono sicuramente l'antincendio boschivo, il search and rescue, quindi ricerca e soccorso, i servizi che si chiamano EMS, helicopter medical services, quindi intervento per soccorrere pazienti che sono in difficoltà, e poi facciamo anche offshore, ossia trasportiamo personale sulle piattaforme petrolifere. Nell'ultimo anno abbiamo fatto oltre 55.000 missioni, 73.000 ore di volo, questo per dire che abbiamo dei numeri sicuramente importanti".

Un incontro che ha visto la partecipazione anche di chi è attivo sul campo ed opera per servizi di assistenza, soccorso e antincendio aereo. È intervenuto il Comandante Marco Amort, Pilota - Operazioni di Volo:

"Noi abbiamo spaziato tutti gli argomenti che potessero essere di interesse della stampa estera riguardo al nostro lavoro. Io rappresento la parte operativa, quindi mi fa piacere aver trasmesso quelle che sono le nostre capacità di operare con questo mezzo il Canadair, nelle attività antincendio, sia nazionali che estere, in caso di intervento della comunità europea".

E poi intervenuta Marina Malinconico, Dirigente Vigili del Fuoco: "Per anni ho prestato servizio al servizio aereo ed è un mondo di nicchia, un mondo molto importante perché effettivamente l'impiego della flotta di Stato nel concorso, nella lotta attiva agli incendi boschivi può essere risolutivo, insieme accompagnato ovviamente a un efficace lavoro delle squadre di terra, perché dobbiamo ricordare che l'aereo fa un'attività di spegnimento, ma poi per essere sicuri che l'incendio sia spento completamente c'è bisogno di attività di bonifica da terra con le squadre di terra. Quindi è solo grazie a una sinergia operativa tra i diversi enti coinvolti che si può raggiungere il risultato".

Grazie a una combinazione unica di tecnologia all'avanguardia e personale altamente qualificato, Avincis è in grado di condurre operazioni di emergenza con i più elevati standard di sicurezza al mondo.