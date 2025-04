In questa edizione: Pasqua, l'Urbi et Orbi di Papa Francesco. "Tregua infranta", accusa tra Mosca e Kiev. Hamas: 44 morti nei raid israeliani a Gaza. Maltempo, allerta per il Po in Emilia Romagna. Pranzo di Pasqua, spesa da 2,4 miliardi. Serie A, stasera in campo il Milan.