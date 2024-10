Blue Economy, premi a imprese e studenti per progetti innovativi

Roma, 23 ott. (askanews) - La fiera Blue Planet Economy Expoforum, dedicata all'economia blu, si è concentrata sul ruolo strategico delle comunità locali e delle piccole e medie imprese nel promuovere pratiche sostenibili e innovative. A conclusione della tre giorni di manifestazione si è svolta la cerimonia di premiazione del "Blue Ambassador Award 2024", premio nazionale organizzato dall'Associazione MAR, in collaborazione con Fiera di Roma, Enea e ITSSIxcellence, per manager, ricercatori, operatori del terzo settore e studenti, che si sono distinti per progetti e studi innovativi. "Con il Blue Ambassador Award - ha detto Cristian Chiavetta, responsabile Laboratorio Sostenibilità e Circolarità dell'Enea - abbiamo premiato soluzioni innovative in ambito Blue Economy con particolari ricadute di carattere sociale e ambientale".

Le decine di progetti che hanno partecipato al premio spaziano dall'economia circolare alla mobilità green, dalla divulgazione scientifica al design industriale, passando per il turismo e l'energia sostenibile. "Il Blue Ambassador Award 2024 - ha aggiunto Massimo Castellano, presidente dell'associazione MAR - è un'opportunità per rintracciare, far emergere e valorizzare una serie di progetti e di managament di eccellenza che stanno caratterizzando il mondo della Blue Economy e in particolar modo il mondo dell'economia del mare sostenibile. Abbiamo avuto 26 progetti da tutta Italia, ognuno articolato in una delle cinque categorie che il pregio ha offerto quale possibilità di intervento per le aziende".

Per la categoria 'Economia Circolare e rigenerativa' il primo classificato è la startup tarantina Weds srl. Per la categoria 'Logistica e Mobilità sostenibile', il primo classificato è MOORESIMPLY srl. Per la categoria 'Marketing del territorio e turismo inclusivi e sostenibili', il primo classificato è Prologis Italy Management srl. Per la categoria 'Ocean literacy e divulgazione per una economia del mare sostenibile', il primo classificato è ASCOMARE. Infine per la categoria 'Soluzioni di design per l'industria e il lifestyle sostenibili', il primo classificato è Audace Sailing Team.

La 'giuria giovani' ha inoltre assegnato il proprio primo premio ad Artificial Reefs, progetto di ricerca per la rigenerazione degli habitat marini e il ripopolamento dell'ostrica piatta.

"Andremo a seguire questi progetti anche dopo la premiazione - ha concluso Castellano - cercando di sostenerli e metterli in connessione diretta con il mondo delle imprese, chiaramente con il mondo produttivo e sostanzialmente anche con i giovani che per noi sono la caratteristica portante del futuro dell'economia blu".

Perché dalla buone pratiche possono nascere modelli capaci di indicare la rotta per un'economia davvero sostenibile.