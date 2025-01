Biden parla di tregua vicina a Gaza e rimprovera i negazionisti clima

Washington, 14 gen. (askanews) - Un cessate il fuoco e un accordo per il rilascio degli ostaggi tra Hamas e Israele sono "sul punto" di essere raggiunti. Lo ha annunciato in un discorso al Dipartimento di Stato il presidente Usa uscente Joe Biden, mentre proseguono i negoziati in Medio Oriente.

"Per quanto riguarda la guerra tra Israele e Hamas, stiamo per aggiungere una proposta che ho esposto in dettaglio mesi fa e che finalmente sta prendendo forma. Ho imparato, in molti anni di amministrazione pubblica, a non arrendermi mai, mai, mai, mai".

L'ottantaduenne leader democratico, a una settimana dal passaggio di consegne, ha inoltre lanciato un avvertimento ai negazionisti del cambiamento climatico nella nuova amministrazione di Donald Trump, dicendo che si sbagliano di grosso.

"So che alcuni esponenti dell'amministrazione entrante, sono scettici sulla necessità di energia pulita. Non credono nemmeno che il cambiamento climatico sia vero. Penso che provengano da un altro secolo. Si sbagliano. Si sbagliano di grosso. È la più grande minaccia per l'esistenza dell'umanità", ha detto Biden, ricordando di lasciare a chi viene un'America con una partita molto difficile da giocare, ma anche un'America con più amici e alleati più forti.