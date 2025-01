Berrettini: nei nostri successi un altoatesino ci ha aiutato molto

Roma, 30 gen. (askanews) - Matteo Berrettini è intervenuto al Quirinale davanti al ministro dello Sport Andrea Abodi ed al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 29 gennaio rocevuto assieme alle nazionali di tennis maschile e femminile vincitrici della Coppia Davis e della Coppa Billie Jean King. "Per me è un'emozione grandissima. L'anno scorso ero già qui, ma in vesti diverse. Grazie ai miei compagni e alle ragazze ho avuto l'ispirazione per tornare, sognando di riportare qui la Coppa Davis- ha detto -. È difficile parlare, ho sempre amato lo sport, grazie alla mia famiglia e grazie a loro sono uscito da un periodo complicato, fatto di infortuni. Ringrazio loro e tutte le persone che ci hanno aiutato in questi mesi".

"La Davis e la Billie Jean King Cup - ha aggiunto - sono competizioni lunghe e abbiamo una squadra molto lunga per fortuna, ci sono anche ragazzi e ragazze che non hanno potuto partecipare oggi qui. C'è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino", ha scherzato, riferendosi al n. 1 al mondo Jannik Sinner, assente dall'incontro (non ce l'ha fatta dopo la vittoria agli Australian Open).

"Grazie anche a loro ce l'abbiamo fatta. Ringrazio capitan Filippo Volandri per la fiducia, nonostante i risultati non stessero arrivando in alcuni momenti", ha aggiunto il tennista azzurro.