Austria, il presidente incontra il leader dell'estrema destra Kickl

Vienna, 4 ott. (askanews) - A Vienna, il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha incontrato il leader del partito di estrema destra (Fpoe) Herbert Kickl, nell'ambito dei colloqui preliminari in vista della formazione del nuovo governo, dopo la storica vittoria del suo partito alle elezioni politiche del 29 settembre.

L'estrema destra ha ottenuto a sorpresa il maggior numero di voti per la prima volta dall'era nazista, con il Partito della libertà (Fpoe) al 29,2% dei voti, davanti all'Ovp al governo del cancelliere Karl Nehammer, con il 26,5% delle preferenze.

La formazione dell'esecutivo si preannuncia complicata: non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, il partito Fpoe ha bisogno di un partner per governare. La Ovp non ha escluso di collaborare con l'estrema destra, come ha fatto già in passato due volte. Ma Nehammer ha ripetuto che uno scenario in cui Kickl, ex ministro degli interni intransigente, diventi cancelliere, non sarebbe possibile.