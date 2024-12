Roma, 11 dic. (askanews) - Il leader del gruppo criminale Tren de Aragua in Cile, Carlos Gomez, è stato arrestato in Colombia nel corso di un'operazione che ha coinvolto la polizia di entrambi i Paesi. "Si ritiene che questo individuo abbia circa 120 criminali al suo comando, con i quali coordina attività legate a rapimenti, estorsioni e traffico di droga in Cile", ha dichiarato il colonnello Elver Alfonso.