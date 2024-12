Ancora 24 ore di maltempo: pioggia, neve e vento su Emilia-Romagna

Forlì, 10 dic. (askanews) - La tempesta dell'Immacolata si ferma per 2 giorni sull'Italia: portando ancora maltempo e intense precipitazioni specie su Emilia-Romagna e Basso Tirreno. Allagamenti di locali interrati e strade, frane nella fascia collinare, alberi pericolanti o caduti, assistenza ad automobilisti bloccati dalla neve sull'Appennino Romagnolo, particolarmente colpiti i territori di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro, Forlimpopoli: da ieri mattina oltre 100 interventi fatti dai vigili del fuoco in provincia di Forlì Cesena per il maltempo, squadre al lavoro per tutta la notte.