Almasri, Schlein: Nordio ha ammesso che è stata scelta politica

Roma, 5 feb. (askanews) - "Vi nascondete dietro ai cavilli e giuridichese" mentre si discute di "un criminale che resta impunito" ed è stato "rimandato in patria con il volo più veloce della storia. Quel che dite è inaccettabile" e il ministro "ha parlato da avvocato difensore di un torturatore. Le domande a cui dovreste rispondere sono molto semplici: perché Nordio, che era stato informato dal giorno dell'arresto, non ha risposto alle richieste del procuratore generale che era l'unica cosa che doveva fare? La vostra inerzia ha provocato la scarcerazione. Prima ci dice che è stato liberato perché non ha fatto in tempo a tradurre delle pagine in inglese, poi ha detto che le ha lette ma ha rinvenuto dei vizi. Bene, ha ammesso che è stata una scelta politica". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante il suo intervento in aula alla Camera seguito all'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri, rivolgendosi al Guardasigilli.

La premier Giorgia Meloni, con la sua assenza, "manca di rispetto al Paese e al Parlamento. Giorgia Meloni non è presidente del Consiglio, è presidente del 'coniglio', scappa dalle sue responsabilità". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante il suo intervento in aula alla Camera seguito all'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri. "Delle due l'una: o ha deciso lei, o non ha il controllo del governo e ne tragga le conseguenze. Cosa nasconde colei che ogni due per tre grida al complotto dei poteri forti e sostiene di non essere ricattabile?"