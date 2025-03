Alla scoperta della biodiversità con il Progetto Scuole E.ON

Varazze (Sv), 3 mar. (askanews) - Sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie sull'importanza della biodiversità e dell'utilizzo delle energie rinnovabili per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. È l'obiettivo del Progetto Scuole E-On, che negli anni ha coinvolto moltissimi studenti e scuole di tutto il territorio nazionale in attività educative e ludiche per favorire una conoscenza sempre più approfondita dell'ambiente e l'adozione di comportamenti virtuosi e sostenibili.

"Il Progetto Scuole di E.ON - spiega Mauro Biraghi, Marketing & Corporate Communication Director E.ON Energia - è nato nel 2016 e ha visto anno dopo anno aumentare le classi e gli studenti partecipanti. In particolare nell'ultima edizione abbiamo visto la partecipazione di oltre 850 classi e più di 21 mila studenti. L'apprezzamento è sempre crescente sia da parte degli insegnanti sia da parte degli studenti. Quest'anno in particolare abbiamo dato un calendario della biodiversità da utilizzare in classe, nel quale gli studenti possono trovare indicate, oltre alle giornate dedicate all'ambiente, anche tante attività che li aiutano a prendere maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico, del rispetto dell'ambiente e dell'uso più efficiente dell'energia, in particolare delle energie rinnovabili".

Energia e Biodiversità sono i temi dell'edizione 2025 del progetto Scuole E.ON, che si avvale della collaborazione di Pleiadi e Meteo Expert e che prevede anche un Roadshow nelle province di Monza Brianza, Lecco, Imperia e Savona, in cui E.ON sta rafforzando la vicinanza ai cittadini con nuove attività e iniziative sul territorio a seguito dell'assegnazione di un lotto di 165.000 clienti, nel contesto del Servizio a Tutele Graduali per i clienti residenziali non vulnerabili del mercato elettrico.

In provincia di Savona, in particolare, il Roadshow ha fatto tappa a Varazze, con una passeggiata lungo l'ex tracciato ferroviario che ha permesso di osservare il Geoparco Unesco del Beigua da una prospettiva differente. Lungo il cammino gli studenti hanno potuto infatti scoprire tante curiosità legate alle rocce, alle piante e agli animali che vivono in questo ambiente, annotando ciò che hanno imparato su un quaderno personalizzato.

"Il progetto - sottolinea Andrea Giuliacci, Professore di Fisica dell'Atmosfera all'Università di Milano Bicocca e meteorologo di Meteo Expert - è decisamente coinvolgente per i ragazzi perché comporta delle esperienze in classe con delle schede e dei laboratori e poi ci sono delle uscite all'aperto per vedere nella pratica quello che hanno studiato in classe. Ed è chiaro che quando questi temi vengono portati non solo con i libri, non solo con i testi, che comunque sono fondamentali, ma anche con delle esperienze pratiche, diventa molto più coinvolgente. Quindi vediamo sia i ragazzi che i docenti decisamente interessati. Ricordo che questo è importantissimo perché parlare di questi temi è fondamentale: significa costruire oggi l'adulto di domani che è consapevole che c'è un problema ma che ci sono anche le soluzioni, basta adottare i giusti comportamenti".

Oltre ai Roadshow, E.ON, per le classi iscritte al progetto, ha lanciato la nuova challenge "Alla scoperta della biodiversità" che coinvolge ragazze e ragazzi in un'esperienza in cui mettere in gioco la propria creatività e pensiero critico, oltre che ragionare sul proprio ruolo nella lotta al cambiamento climatico. Alle classi viene chiesto di recuperare elementi naturali presenti in prossimità della scuola per realizzare una composizione che rappresenti un animale o un vegetale la cui vita viene agevolata dall'utilizzo dell'energia rinnovabile e all'elaborato vincitore verrà inviato un premio.

Il Progetto Scuole E.ON si concluderà il 4 e 5 aprile con un Campus presso "Cascina Costa Alta" in provincia di Monza Brianza. Due giorni di attività con ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di II grado in cui verranno affrontati temi legati all'energia, al futuro sostenibile e all'innovazione tecnologica attraverso dibattiti e attività pratiche.