Al via SACE ESG Hub per la crescita sostenibile delle PMI

Roma, 20 mag. (askanews) - Da oggi le PMI che puntano alla sostenibilità hanno un nuovo strumento innovativo su cui contare: SACE ESG Hub, un luogo di incontro virtuale per intraprendere un percorso verso la transizione sostenibile con un focus particolare sui settori del futuro, tra cui manifattura 4.0, veicoli elettrici e mobilità condivisa, rinnovabili e carburanti alternativi, gestione dei rifiuti & economia circolare. Abbiamo parlato con Lavinia Lenti Head of Net Impact & Metrics, SACE:

"SACE ha sviluppato la piattaforma ESG per supportare le piccole e medie imprese italiane nel loro percorso verso la sostenibilità. È il risultato di mesi di lavoro intenso che hanno visto il coinvolgimento dei nostri stakeholder, si integra nella nostra strategia ESG lanciata a fine 2023 nell'ambito di COOP 28. Vogliamo offrire alle PMI italiane degli strumenti concreti e servizi specifici per accompagnarle nel percorso di transizione. Sarà un ecosistema aperto, con la collaborazione di partner terzi per offrire un'offerta completa di servizi che vanno da: education, reportistica, reating, strumenti assicurativi finanziari".

L'iniziativa, lanciata durante i Sustainability Days di SACE, è parte integrante della strategia ESG di SACE che poggia su due pilastri: sostenere le imprese nella loro transizione ESG, rendere SACE stessa una 'ESG Excellence Company', un punto di riferimento ed un acceleratore per la crescita sostenibile delle PMI. Ha poi parlato Antonio Frezza Chief Marketing & Sales PMI & Property Solutions di SACE:

"Investire in sostenibilità significa restare competitivi, non essere più resilienti ma essere lungimiranti. L'obiettivo della piattaforma è quello di dare gli strumenti alle nostre PMI di incominciare questa vocazione alla sostenibilità attraverso degli strumenti concreti che vanno dal supporto finanziario assicurativo, ma dal supporto e dagli advisory che accompagneranno le PMI dall'inizio nella comprensione di qual è il livello di sostenibilità dell'azienda, individuazione dei gap da colmare e intraprenderlo per colmarli. Nel mentre le aziende riceveranno un beneficio, miglioreranno in termini di sostenibilità ma anche in termini di business".

Un grande potenziale che si espanderà ulteriormente nei prossimi mesi con l'apertura dell'Hub anche a partner del settore ESG.