Acca Larentia, Schlein: cani sciolti? Andavano a spasso con Meloni

Milano, 10 gen. (askanews) - "Sono le ambiguità di questa destra a preoccuparci che torna indietro rispetto a quando almeno riconosceva il fascismo come male assoluto". Lo ha detto la presidente del Pd Elly Schlein alla Camera durante il question time col ministro dell'Interno Piantedosi sui fatti di Acca Larentia, quando centinaia di persone si sono radunate e hanno ricordato col saluto fascista tre giovani del Fronte della gioventù uccisi nel 1978.

"Avere un presidente del Senato che cerca di legalizzare saluto fascista è un insulto a chi ha fatto la resistenza in questo paese", ha aggiunto.

Poi l'affondo alla presidente Meloni: "Non raccontateci, come fa l'onorevole Rampelli, che sono cani sciolti: sono un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni e che ha nostalgia del disciolto partito fascista".

"Non dimentichiamo - ha aggiunto - la presidente del Consiglio Meloni accompagnata nel 2008 ad Acca Larentia da Rampelli e da Castellino, condannato a più di 8 anni di reclusione per l'assalto alla Cgil".

"Imbarazzante - ha concluso - il silenzio della presidente Meloni che non riesce nemmeno ora a dire una parola di condanna. Ad Acca Larentia abbiamo visto il fermo immagine di un paese in cui non ci riconosciamo, legato a rituali del peggiore passato della nostra storia".