Israele-Iran, re Giordania: ampliamento conflitto è minaccia globale

Bruxelles, 17 giu. (askanews) - Gli attacchi di Israele all'Iran hanno ampliato i conflitti nella regione fino a un livello che costituisce una minaccia globale. Lo ha dichiarato oggi il re di Giordania Abdullah in un discorso al Parlamento europeo.

"Con l'espansione dell'offensiva israeliana a comprendere l'Iran, non si può prevedere dove finiranno i confini di questo campo di battaglia", ha affermato il sovrano giordano. "E questo è un pericolo - ha aggiunto - per le persone ovunque. In ultima analisi, questo conflitto deve cessare".