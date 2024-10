A Palermo dal 17 ottobre l'Assemblea Mondiale della Gentilezza

Milano, 15 ott. (askanews) - "Kindness will change the world". La gentilezza cambierà il mondo: è questo lo slogan del Movimento Mondiale della Gentilezza, che si riunirà a Palermo dal 17 al 20 ottobre Quattro giorni di incontri, con la partecipazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del segretario di presidenza della Camera dei deputati Carolina Varchi, che saranno un'occasione di riflessione e discussione tra esperti, rappresentanti e ispiratori italiani e internazionali del Movimento provenienti da tutto il mondo, dall'Italia agli USA, dal Canada alla Svizzera, dal Regno Unito all'India e fino alla Nigeria. Obiettivo sarà parlare di gentilezza come strumento utile alla società. Natalia Re, presidente del Movimento Italinao per la Gentilezza, ha presentato ad askanews l'evento.