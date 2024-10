100 anni Radio e 70 anni Tv, Mulè (FI): grande storia italiana

New York, 17 ott. (askanews) - "Quella della Rai è una grande storia italiana, lo stesso titolo che abbiamo dato all'evento che abbiamo realizzato nell'aula di Montecitorio non a caso, perchè quell'aula rappresenta l'Italia e il popolo italiano e ha avuto la forza e la volontà di raccontare quel popolo ovunque nel mondo essendo il miglior testimone di quello che è l'Italia e di quello che dovra essere in futuro".

Così il Vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, in occasione dell'evento al Consolato Generale d'Italia a New York organizzato con Rai-Radiotelevisione Italiana presso la prestigiosa sede di Park Avenue 690 dedicato ai 100 anni della radio e ai 70 della televisione italiana, in collaborazione con Rai Teche e Rai Fiction e con il patrocinio della Fondazione Mike Bongiorno.