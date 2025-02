Zelensky sull'accordo minerario con gli Usa: "Non siamo debitori"

Kiev, 26 feb. (askanews) - Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che gli ucraini "non sono debitori", in riferimento a un accordo previsto con gli Stati Uniti sull'accesso alle terre rare. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all'Ucraina di dare accesso ai suoi minerali per compensare i miliardi di dollari di aiuti di guerra ricevuti sotto Joe Biden. "Nonostante ciò che dicono i media, l'accordo non include 500 miliardi di debito, 350 miliardi o 100 miliardi. Perché sarebbe ingiusto, penso, nei nostri confronti", ha affermato Zelensky.