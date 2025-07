In questa edizione: Mattarella a Zelensky: Italia sta con Ucraina, Ue, oggi il voto di sfiducia a Von Der Leyen, Trump annuncia dazi al 50% per il Brasile, Precipita dal balcone, si indaga per omicidio, Viaggi aerei, verso addio a documenti d'identità, Tennis, Sinner in semifinale a Wimbledon