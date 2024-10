Milano, 10 ott. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer a Downing Street. Londra è una delle tappe del tour del presidente ucraino che sta incontrando gli alleati per chiedere altri aiuti al suo Paese in guerra con la Russia. Zelensky sarà nel pomeriggio a Parigi e in serata a Roma per incontrare Giorgia Meloni.