Wolff (Mercedes): Sorpreso dai tempi, non dalla scelta di Hamilton

Milano, 2 feb. (askanews) - Toto Wolff, patron del team Mercedes di Formula 1, si dice sorpreso più "dai tempi" che dalla decisione di Lewis Hamilton di lasciare il team tedesco per unirsi alla Ferrari nel 2025. È successo "prima del previsto, immagino - ha detto - Come è andata? Ecco un po' il contesto: quando abbiamo firmato nuovamente il contratto con Lewis, abbiamo optato per un termine più breve e quindi gli eventi non sono una sorpresa, forse i tempi. Quello che è successo è che ci siamo incontrati per un caffè a casa mia a Oxford, e mentre tornavamo in fabbrica mi ha detto che ha deciso di correre per la Ferrari nel 2025. In pratica è tutto e abbiamo avuto una buona ora di conversazione e ecco dove siamo".

"Bisogna chiedere a Lewis perché ha cambiato idea. Il modo in cui l'ha inquadrata per me è perfettamente comprensibile. Aveva bisogno di una nuova sfida, stava cercando un ambiente diverso e forse è l'ultima opportunità per fare qualcos'altro", ha concluso Wolff.