Dazi, Meloni: negoziato in corso, si troverà una soluzione

Kananaskis (Canada), 18 giu. (askanews) - Sui dazi c'è "una negoziazione in corso, c'è stato anche un colloquio qui tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: significa che si continua a parlare e a cercare delle soluzioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al termine del G7 in Canada.

"Se io dovessi vedere la costanza del dialogo, del rapporto che oggi c'è, la franchezza, la serenità del rapporto che oggi c'è - ha aggiunto - direi che lo scenario è parecchio cambiato e direi anche che dobbiamo essere fieri come Italia del lavoro che abbiamo fatto per costruire un dialogo che fosse costante, franco ma sicuramente sereno e aperto. Ovviamente sto facendo la mia parte ma so che il negoziato sta andando avanti, non voglio dirvi che sono ottimista ma penso che bisogna continuare a lavorare e che alla fine una soluzione si troverà", ha concluso.