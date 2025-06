Bandiere arcobaleno, Budapest si prepara al Pride contro i divieti

Budapest, 28 giu. (askanews) - Le bandiere arcobaleno simbolo del Pride LGBTQ+ sono esposte nella capitale ungherese Budapest in vista del marcia del Pride, che avrà luogo, e si attende molto partecipata, nonostante i divieti imposti dal governo.

Il primo ministro Viktor Orban ha annunciato a febbraio l'intenzione di vietare la celebrazione del Pride. Nel giro di poche settimane, il governo ha modificato leggi e la Costituzione per proibire la marcia annuale. Modifiche, condannate dall'Unione Europea e dai gruppi per i diritti, che hanno ulteriormente rafforzato la repressione dei diritti Lgbtq+ in atto da anni nel Paese dell'Europa centrale.

La legge consente alle autorità di multare gli organizzatori e i partecipanti a un evento vietato fino a 500 euro e autorizzano la polizia a utilizzare il riconoscimento facciale per identificare i trasgressori.