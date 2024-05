Voto Sudafrica, opposizione: nessun partito avrà maggioranza assoluta

Roma, 29 mag. (askanews) - John Steenhuisen, leader del primo partito d'opposizione del Sudafrica, la Democratic Alliance (DA), ha affermato che alle elezioni generali "nessun partito otterrà la maggioranza assoluta" al termine del voto, che potrebbe segnare una battuta d'arresto storica per l'ANC al potere dal 30 anni (1994), ovvero dalla fine dell'apartheid.

"Sono consapevole del fatto che nessun partito in queste elezioni otterrà la maggioranza assoluta e per la prima volta in 30 anni c'è un'opportunità di cambiamento a livello di governo".