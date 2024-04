Von der Leyen: l'Europa deve risvegliarsi in materia di difesa

Milano, 17 apr. (askanews) - L'Europa deve "svegliarsi" e "andare oltre" sulle questioni di difesa e sicurezza di fronte alle minacce dei paesi autoritari, da Mosca a Teheran, ha avvertito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Il mondo è pericoloso come lo è stato per generazioni, e l'Europa si trova al centro di esso. Ecco perché è giunto il momento di un risveglio europeo in materia di difesa e sicurezza. Perché qui c'è tanto in gioco. La nostra libertà e la nostra prosperità dipende dalla nostra sicurezza e dobbiamo adeguare le nostre azioni al contesto di sicurezza in evoluzione", ha sottolineato.

"La minaccia di guerra potrebbe non essere imminente, ma non è impossibile. Dobbiamo essere preparati. E ciò inizia con l'urgente necessità di ricostruire, rifornire e trasformare le forze armate degli Stati membri".