Lavrov: l'occidente mina il mondo con sanzioni illegali

Milano, 9 apr. (askanews) - "L'Occidente sta minando gravemente il mondo con le sue misure che impongono sanzioni illegali contro un certo numero di stati, la Russia è ovviamente uno di questi, ma questa politica viene applicata attivamente anche contro la Cina, nel suo desiderio di limitare le sue possibilità per lo sviluppo economico e tecnologico, per dirla semplicemente, per eliminare i concorrenti". Lo ha detto il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov durante un incontro con il suo omologo cinese Wang Yi a Pechino.