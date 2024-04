Milano, 9 apr. (askanews) - In pochi secondi, di giorno, il cielo si è oscurato ripagando l'attesa e il lungo viaggio di migliaia di persone provenienti da tutto il Nord America che si sono date appuntamento sul lato canadese delle Cascate del Niagara per assistere a un'eclissi solare totale. "È molto spirituale per noi, perché il sole è nostro nonno e la luna è nostra nonna", spiega un membro della comunità delle Prime Nazioni di Manawan che è venuto a partecipare all'evento.