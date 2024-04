Biennale Musica 2024, Lucia Ronchetti tra assoluto e felicità

Venezia, 9 apr. (askanews) - La Biennale Musica 2024 è dedicata alla "Musica Assoluta", la direttrice Lucia Ronchetti ci ha raccontato il progetto per questa nuova edizione. "La musica assoluta - ha detto ad askanews - è tutto quello che è il repertorio della musica pura, quindi musica senza testo, musica senza riferimenti testuali, senza aspetti visivi, senza apparati, anche scenografici visivi, senza teatro, musica senza drammaturgia. Quindi il grande repertorio della musica strumentale pura accanto al nuovo repertorio della musica elettronica e digitale, quella musica elettronica e digitale, quella di diverse correnti stilistiche che però non fa riferimento a testi e non contiene messaggi politici e sociali. Quindi tutto quello che è la musica come linguaggio autoreferenziale, non translitterabile, ma riconosciuto in quanto linguaggio".

Il progetto 2024 attraversa il tempo e lo spazio, in queste coordinate, però, c'è anche la misura del sentimento. "Io penso che la musica sia un linguaggio meraviglioso che può entrare nella nostra ricezione. Ognuno naturalmente ha delle musiche diverse che lo aiutano a vivere, a sopravvivere, a godere della bellezza di questo linguaggio. Alla fine quello che a me farebbe piacere ottenere è che il pubblico della Biennale Musica riconoscesse di essere stato felice in questo ascolto".

La Biennale Musica si terrà a Venezia dal 26 settembre all'11 ottobre.