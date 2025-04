Videogiochi, in Italia giro da 2,4 mld di euro: cresce Made in Italy

Roma, 15 apr. (askanews) - Il 2024 è stato un anno più che positivo per il settore dei videogiochi in Italia: sono aumentati non solo i consumi, movimentati da 14 milioni di appassionati, ma anche i prodotti Made in Italy con le imprese italiane che segnano + 25%, gli addetti (2.800) +17% e il fatturato +36%. Dati che emergono dal rapporto "I videogiochi in Italia nel 2024. Mercato, consumatori, industria" presentato da IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia.

"Il settore dei videogiochi continua la sua fase di sviluppo positivo in Italia, sia a livello di consumi che a livello di industria locale; nel 2024 il mercato ha realizzato un giro d'affari di 2,4 miliardi di euro con un + 3% rispetto all'anno precedente - ha spiegato Thalita Malagò, direttrice Generale di IIDEA - per quanto riguarda invece l'industria abbiamo circa 200 imprese operanti in tutta Italia, + 25% rispetto alla rilevazione precedente".

A spingere il mercato sono i software, che rappresentano il 77% del giro d'affari complessivo, a 1,8 miliardi di euro, cioè +11% sull'anno precedente. Il segmento hardware scende invece del 18%, calo considerato fisiologico dopo il boom del 2023.

Ma chi sono i gamers in Italia? 8 su 10 sono maggiorenni, divisi in due principali fasce con maggior incidenza: 15-24 e 45-64. Aumentano le donne, + 14%, secondo il rapporto presentato in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, presso il Ministero della Cultura, per il quale videogiochi hanno "un ruolo importante", ha detto Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura.

"Vengono promossi all'interno di quello che è l'educazione dell'immagine nelle scuole e in più possono accedere a tutti i finanziamenti - ha sottolineato - da poco ci sono stati quelli legati al Pnrr, ma presto uscirà un nuovo bando dedicato al Mezzogiorno, è un bando da 151 milioni, a cui potranno partecipare anche i videogiochi".

Durante l'evento è stato lanciato anche il portale www.gamesinItaly.it, nuovo progetto di IIDEA che fornisce una mappa interattiva delle realtà che operano nella produzione di videogiochi in Italia.