Venezuela, Maduro rieletto presidente: l'opposizione denuncia brogli

Caracas, 29 lug. (askanews) - "Ci saranno pace, stabilità e giustizia", ha detto Nicolas Maduro, pochi minuti dopo che il Consiglio elettorale ha annunciato la sua rielezione a un terzo mandato consecutivo di sei anni da presidente del Venezuela, con il 51,2% dei voti conquistato alle elezioni.

Maduro, 61 anni si è presentato da vincitore a Caracas davanti ai suoi sostenitori in festa. I sondaggi indipendenti avevano previsto che il voto avrebbe posto fine a 25 anni di "Chavismo", il movimento populista fondato dal predecessore e mentore di Maduro, il defunto Hugo Chavez. Elvis Amoroso, presidente del Consiglio elettorale, ha dichiarato che il 44,2% dei voti è andato al candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia.

Perplessità sul regolare andamento del voto dalla comunità internazionale. La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato: "Vogliamo dire a tutti i venezuelani e al mondo intero che il Venezuela ha un nuovo presidente eletto ed è Edmundo Gonzalez Urrutia" affermando che ha ottenuto il 70% dei voti e definendo l'annuncio della vittoria di Maduro una "grave violazione della sovranità del popolo".

L'opposizione denuncia brogli, molti venezuelani sono scesi in piazza per protestare; il Segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha sottolineato: "Abbiamo serie preoccupazioni che il risultato annunciato non rifletta la volontà o i voti del popolo venezuelano", aggiungendo che "la comunità internazionale sta osservando molto da vicino questa situazione e risponderà di conseguenza".

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso "perplessità" sul risultato elettorale, mentre i presidenti di Cuba, Nicaragua, Bolivia e Honduras, tutti ideologicamente vicini al chavismo, si sono congratulati con Maduro.