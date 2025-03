Vance: "In Groenlandia l'uso della forza non sarà necessario"

Pituffik (Groenlandia), 29 mar. (askanews) - Gli Stati Uniti di Donald Trump non pensano che l'uso della forza per annettere o controllare la Groenlandia sarà mai necessario, ma vorrebbero invece trovare un accordo "in stile Donald Trump". Lo ha affernato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance durante la sua visita alla base militare americana di Pituffik, in Groenlandia. "Credo che parlare di qualcosa di troppo lontano nel futuro sia troppo prematuro. Non pensiamo che la forza militare sarà mai necessaria. Pensiamo che questo abbia senso e, poiché riteniamo che la popolazione della Groenlandia sia razionale e buona, pensiamo che saremo in grado di trovare un accordo, in stile Donald Trump, per garantire la sicurezza di questo territorio ma anche degli Stati Uniti d'America".