Bruxelles, 3 feb. (askanews) - "Ci stiamo preparando" a rispondere agli eventuali dazi americani, ma "non ci sono vincitori nei dazi: abbiamo bisogno dell'America e l'America ha bisogno di noi. I costi non sono positivi per i consumatori". Lo ha detto Kaja Kallas, Alta rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, arrivando al summit di Bruxelles.