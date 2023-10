Una ondata di maltempo flagella il nord Europa

Cork, 20 ott. (askanews) - La tempesta Babet si è abbattuta con violenza nel nord Europa, con pioggia, forti venti e grandine, ma si sta spostando fino alla Francia e all'Italia.

L'Irlanda è stata particolarmente colpita dal maltempo con gravi inondazioni in tutto il paese. Nella contea di Cork le strade e le case si sono allagate costringendo all'evacuazione centinaia di persone.

In Scozia ci sono vittime e dispersi mentre i soccorritori lavorano per mettere in salvo gli abitanti. Decine di voli sono stati cancellati a causa della tempesta Babet.

I venti provenienti da est, violenti come un uragano con raffiche oltre i 120Km l'ora e le estese inondazioni stanno colpendo molti paesi dalla Germania alla Svezia. Il mare del nord è in tempesta ma anche nel Mediterraneo c'è mare grosso con onde molto alte.

In Francia non va meglio, sono crollati due ponti e la zona di Nizza è sommerso dalla piena dei fiumi. Ovunque ci sono acqua e fango in Costa azzurra.

Credit: Paul Appleby, Dan Linehan