Un sacco pop: il mondo delle farine secondo il Molino Paolo Mariani

Milano, 25 set. (askanews) - Raccontare il mondo complesso che c'è dietro un sacco di farina, la visione e le professionalità, le storie e l'innovazione necessari per garantire un prodotto di qualità. Ma farlo in modo pop, coniugando divulgazione e intrattenimento. E' nato così un Sacco pop, evento dal format originale organizzato dal Molino Paolo Mariani che ha riunito presso la Rotonda a Mare a Senigallia esperti del settore, agronomi e chef.

"Un sacco pop nasce proprio dalla volontà del Molino Paolo Mariani di creare un evento unico in cui si potesse coniugare l'evento educativo, in modo pop - ha detto Danny Mariani, amministratore unico di Molino Paolo Mariani - all'entertainment dove ci rivolgiamo alla clientela della nuova generazione, nuovi bakers, pizzaioli. Anche la nostra comunicazione deve cambiare assolutamente per questo abbiamo creato il primo evento di edutainment nel mondo delle farine".

In occasione della sua prima edizione, un Sacco Pop ha ospitato professionisti di diversi ambiti, tutti attinenti al mondo delle farine, che hanno animato i due workshop dedicati alla scoperta della materia prima e della sua filiera mettendo a fattor comune le storie di chi si dedica tutti i giorni al mondo dei cereali. Si va, per citarne alcuni, da Lucia Rossi, nutrizionista di numerosi atleti olimpionici a Emiliano Di Lerio della Pizzeria Sancho da Andrea Urbani, maestro pasticcere Ampi a Gianluca Gorini chef patron del ristorante da Gorini, 1 stella Michelin.

"Per il Molino Paolo Mariani il rapporto umano con i clienti e i fornitori e tutti gli attori della filiera è molto importante - ha spiegato - questi eventi come un Sacco pop servono a creare network una rete di professionisti che parlano stessa lingua in tutto il mondo è per questo che molino mariani è presente in italiani e in tutto il mondo".

Oggi il 30% delle farine Molino Paolo Mariani sono distribuite in più di 30 Paesi ma la produzione resta radicata sul territorio, a Barbara, nell'Anconetano. Qui ai primi del 900 questa famiglia di mugnai ha iniziato con una macina di pietra azionata con l'acqua del fiume Nevola e oggi, quattro generazioni dopo, continua a produrre le proprie farine utilizzando moderne macine a cilindro in titanio. "Il molino Paolo Mariani è l'unico mulino a cilindri in Italia ad avere una filiera di grano marchigiano ed emiliano romagnolo - ha affermato - questo perchè il territorio è parte del nostro Dna il legame con gli agricoltori è intrinseco nel Dna della nostra famiglia. Non potremmo produrre farine di qualità senza il collegamento col nostro territorio e i nostri agricoltori".

Le farine del Molino Paolo Mariani si rivolgono prevalentemente al mercato professionale anche se c'è una linea, pari al 15% del totale prodotto, pensata e distribuita nella grande distribuzione. Un mercato che l'azienda marchigiana punta a far crescere, facendo leva sugli investimenti in ricerca e sviluppo che da anni porta avanti: "Molino Paolo Mariani ha una azienda agricola di proprietà di 180 ettari - ha sottolineato - e una volta che i cereali sono stati selezionati dal nostro reparto ricerca e sviluppo li facciamo coltivare alla nostra filiera di 150 agricoltori che partecipano alla nostra filiera attiva che sono nelle Marche e in Emilia Romagna. Nell'ultimo anno siamo riusciti a mettere in campo cereali alternativi come farro e segale, quindi saremo il primo molino a cilindri d'italia a produrre una segale integrale a filiera controllata".

E proprio Un sacco pop è stato il palcoscenico ideale per presentare queste novità, attraverso un vero e proprio viaggio nel gusto e nella conoscenza che è destinato a ripetersi anche in futuro.