Ue: puntiamo ad accordo commerciale con gli Usa nei "prossimi giorni"

Milano, 9 lug. (askanews) - L'Unione Europea vuole raggiungere un accordo con gli Stati Uniti "nei prossimi giorni" per evitare dazi doganali esorbitanti, ha affermato il portavoce della Commissione Europea, Olof Gill. Le imposte esorbitanti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbero dovute tornare in vigore il 9 luglio, ma questa settimana ha prorogato la scadenza al 1° agosto. "Gli Stati Uniti hanno posticipato la scadenza per la finalizzazione degli accordi con i paesi partner al 1° agosto - ha dichiarato il protavoce - Tuttavia, puntiamo a raggiungere un accordo prima di allora, potenzialmente anche nei prossimi giorni. Abbiamo dimostrato la nostra disponibilità a raggiungere un accordo di principio e la Commissione ha consultato a fondo i nostri Stati membri e l'industria per garantire un elevato grado di coesione a livello Ue nel nostro approccio globale".