Ucraina diffonde video che mostra esplosione sotto il Ponte di Crimea

Roma, 3 giu. (askanews) - I servizi di sicurezza ucraini, SBU, di Kiev hanno diffuso un video nel quale si vede un'esplosione in acqua e detriti che volano, mentre l'Ucraina ha affermato di aver fatto esplodere una bomba sotto il Ponte di Crimea, che collega la penisola alla Russia, colpito per la terza volta dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. AFP ha precisato di non non poter verificare in modo indipendente l'autenticità, la posizione e il contenuto di queste immagini.

Secondo quanto riferito su Telegram, l'attacco ha preso di mira le strutture subacquee del ponte lungo 19 chilometri, considerate strategiche per la logistica militare russa nei territori occupati. "L'operazione è stata realizzata nel corso di diversi mesi. Gli agenti dell'SBU hanno minato i piloni di questa costruzione illegale", si legge nella comunicazione ufficiale ucraina.

Il ponte, costruito da Mosca dopo l'annessione della Crimea nel 2014, è una delle principali vie di rifornimento per le forze

russe.