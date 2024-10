Turismo, alla scoperta della Basilicata attraverso 20 "passioni" - Pubblica Merlini embargo Giovedì

Rimini, 17ott. (askanews) - Il turismo delle passioni è uno dei motivi più forti per spingerci a viaggiare. "In Basilicata - afferma Antonio Nicoletti, direttore generale APT Basilicata, a margine del Ttg che si è svolto a Rimini - abbiamo cominciato a lavorare nella raccolta di una ventina di 'passioni', che per gli addetti ai lavori rappresentano nicchie di mercato. La passione può essere l'astronomia, il cibo, la bicicletta, i merletti e ricamo; le storie, i racconti, la magia. Noi abbiamo individuato un centinaio di persone che hanno dedicato la propria vita a seguire la loro passione e che lo fanno in Basilicata. Invitiamo i turisti che condividono la stessa passione a venire in Basilicata, conoscerle per scambiare il proprio tempo e condividere il viaggio dedicandosi a sé stessi e quindi imparando, insegnando; nel senso più bello del viaggio, un viaggio che non è consumo ma è scambio".

"Abbiamo creato - prosegue Nicoletti - una piattaforma dove il curioso, chi vuole scoprire dove andare, può esplorare la Basilicata secondo la classica mappa geografica con i punti di interesse, i loghetti passione per passione, e avere tutte le informazioni. Anche l'intelligenza artificiale aiuta a scoprire quali sono le proprie passioni, con poche domande utili a descrivere se stessi a partire dall'età e poi con qualche altra parola chiave. E con un sistema di ricerca semantico ci aiutano a suggerire quali luoghi della Basilicata è possibile esplorare nel tempo che abbiamo a disposizione, quali persone conoscere, come scoprire le proprie passioni".

"Il 2024 si conferma un anno in crescita. I dati, seppur provvisori fino ad agosto, ci danno un turismo ancora con il segno positivo: la cosa più bella è vedere che si è aperto il mercato internazionale e lo dico perché è un obiettivo puntuale che ci siamo dati in questi anni come Agenzia di promozione e i mercati stanno rispondendo benissimo, sia con i mercati europei e i mercati di oltreoceano, che ci seguono come nuova destinazione degli appassionati dell'Italia e anche un po' per i progetti dedicati al Turismo delle radici su cui abbiamo investito", conclude Nicoletti.