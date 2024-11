Trump perde la pazienza per il microfono: "Mi faccio il c... stupidi"

Roma, 2 nov. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle presidenziali, Donald Trump, mentre parla di immigrazione, lavoro ed economia, se la prende con il microfono difettoso, durante una manifestazione elettorale a Milwaukee, in Wisconsin.

"Aggiustate il microfono. State scherzando. Volete vedermi pestare la gente nel backstage? Volete vedermi... non mi importa se vogliono farsi avanti o qualcosa del genere, ma è una situazione abbastanza stupida, ma va bene. Mi arrabbio così tanto che sono qui in ebollizione, in ebollizione, mi sto facendo il c... con questo stupido microfono. Mi farò saltare il braccio sinistro, ora mi farò saltare il braccio destro, e mi farò saltare anche la gola, perché queste stupide persone... faremo un patto: fate finta di ascoltare perfettamente e tornerò per farne un altro, okay, con un suono decente... così stupido".