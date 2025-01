Trump non garantisce che Hegseth superi il voto di conferma Senato

Washington, 24 gen. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di sperare che il suo candidato alla carica di Segretario alla Difesa Pete Hegseth "ce la faccia" prima del voto di conferma del Senato. Il presidente ha parlato mentre partiva dalla Casa Bianca per il suo primo viaggio da quando è tornato al potere: andrà in Carolina del Nord dove è ancora aperta la ferita delle enormi distruzioni provocate dall'uragano Helene lo scorso settembre, e a seguire in California, devastata in queste settimane dagli incendi, mentre divampa la polemica sui fondi pubblici per le catastrofi naturali. "Non so cosa succederà", ha detto Trump. "Non si può mai sapere in queste cose, ma Pete è un uomo molto, molto bravo". Hegseth, un ex commentatore della Tv pro-Trump Fox News senza precedenti incarichi di governo, è in forse a causa delle controversie sulle sue posizioni in tema di uguaglianza di genere nelle forze armate e per le accuse di maltrattamenti verso la sua seconda moglie, nonché in passato di abusi sessuali e alcolismo.