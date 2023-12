Trump escluso dalle primarie nel Maine per le presidenziali del 2024

Roma, 29 dic. (askanews) - Donald Trump non potrà partecipare alle primarie repubblicane nel Maine per candidarsi alla presidenza il prossimo anno. Lo ha deciso la segretario di Stato Shenna Bellows, massima funzionaria elettorale, affermando che l'ex presidente degli Stati Uniti non è idoneo a causa delle sue azioni che

hanno poi portato alla rivolta del Campidoglio il 6 gennaio 2021.

Il Maine si unisce così alla decisione del Colorado nel vietare a Trump la candidatura. Due decisioni che rischiano di essere impugnate in tribunale dal tycoon. In un comunicato, un portavoce della campagna di Trump ha dichiarato: "Non commettete errori, questi sforzi di interferenza elettorale di parte sono un assalto ostile alla democrazia americana".

Si prevede che la Corte Suprema degli Stati Uniti prenda una decisione finale sulla possibilità o meno di Trump di candidarsi alla presidenza all'inizio del prossimo anno.